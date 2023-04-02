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Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir devrim başlayacak (2)

DHA

Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir devrim başlayacak (2)


'ÖRTÜ ALTI ÜRETİMİMİZ 811 BİN DEKARA ÇIKTI'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım temsilcileriyle bir araya geldiği Kırklareli'de programına jeotermal tarım yapan bir işletmeyi ziyaret ederek devam etti. Bakan Kirişci, burada Türkiye'deki örtü altı üretime dair açıklamalarda bulundu. 
Türkiye'de 2002 yılında 540 bin dekar olan örtü altı üretimin şu anda 811 bin dekara ulaştığını söyleyen Kirişci, "İktidara geldiğimiz tarih 2002 olduğu için Türkiye'de pek çok olumlu gelişme de 2002 sonrası yaşandı. O zamana kadar Türkiye'de 540 bin dekarlık bir örtü altı üretimimiz söz konuydu. Ama şu anda bu örtü altı üretim 811 bin dekara çıktı. İspanya'dan sonra Avrupa'da ikinci dünyada dördüncü sırada olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Bu 811 bin dekarlık örtü altı dediğimiz alçak tünel, yüksek tünel, işte cam vesaire burada olduğu gibi gerçekten endüstriyel anlamda modern tarzda seralarda bunun içerisinde. Bunların aslında tıpkı çiftçi kayıt sisteminde olduğu gibi burada da tamamı kayıt altında değil" diye konuştu. 
'SERA ALANLARINI KAYIT ALTINA ALIP, HAKSIZ REKABETTEN KURTULMALARINI SAĞLAYACAĞIZ'
Türkiye genelinde 811 bin dekarlık örtü altı üretimin yüzde 59'unun kayıt altında olduğunu vurgulayan Kirişci, "Bu sera faaliyetlerinde bulunanlar toplam Kırklareli'nde 181 dekar civarında. Daha çok da küçük aile işletmeleri şeklinde 158 işetmeden müteşekkir ama şu bulunmuş olduğumuz sera 50 bin metrekarelik bir sera. Şu anda 811 bin dekarın yüzde 59'u kayıtlı, geri kalanı da bir anlamda kayıt dışında. Biz onları da kayıt altına almış olacağız. Diğer tarımsal faaliyetleri de aynı şekilde kayıt altına almış olacağız. Bu üreticilerimizin bir haksız rekabet içerisinde olmalarından da artık kurtulmalarını sağlayacak. Onu da o şekilde ifade edebiliriz" dedi.  
'ARZUMUZ SERALARDA TOPRAKSIZ TARIMIN GELİŞMESİ'
811 bin dekarın yüzde 79'unun gerçek anlamda sera vasfında olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Belki de bu 811 bin dekarın yüzde 79'u gerçek anlamda sera diyebileceğimiz vasıfta olanlar. Geri kalan yüzde 21'lik olanlar da alçak tünel olarak ifade edebileceğimiz şeyler. Bunların önemli bir kısmı. Burada da olduğu gibi topraksız tarım maalesef değil. Sadece 22 bin dekarlık kısmı, topraksız tarım yapılan modern sera tarzında. Arzumuz bu oranların ve alanların daha da genişlemesi. Bu 531 bin dekar olarak gözükse de önemli bir kısmını meyveler değil sebzeler oluşturuyor ama sebzelerde de domates oluşturuyor. Onu ifade etmekte yarar var" ifadesini kullandı.  
'JEOTERMAL KONUSU UZUN YILLAR İHMAL EDİLDİ'
Jetotermal kaynaklar açısından Türkiye'nin Avrupa'da ilk sırada olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, "Yaklaşık bir sıralama ifade edecek olursak dünyada yedinciyiz ama Avrupa'da birinci sıradayız. Uzun yıllar jeotermal konusu Türkiye'de ihmal edildi. Sadece işte hani termal banyolar, o şekilde değerlendirildi. Ama suyun sıcaklığına göre kademeli olarak kullanılabilecek bir doğal kaynak aslında. Bir taraftan konut ısıtması, bir taraftan tarımsal üretimde kullanım. Bir taraftan da enerji üretimi. Bu manada da burada mesela bulunmuş olduğumuz sera bir jeotermal kaynağın kullanıldığı, ısıtma amaçlı olarak kullanıldığı bir sera. Şimdi burada bizim potansiyelimiz yaklaşık 30 bin dekar. Otuz bin dekarlık bir potansiyelimizin olduğu bir ortamda halihazırda biz sadece 10 bin dekar gibi bir alanımız var, üretimimiz var. Daha önümüzde çok yol var kat etmemiz gereken. Tabii teknolojiyi de geliştirerek, bu verimliliği, ısı kullanım vesaire bunları da değerlendirerek daha üst noktalara taşımak mümkün. Yeni rezerv alanlarımızın yine belirlenmesi lazım" diye konuştu.
'ÜRETİMİ ARTIRMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'  
Üretimi arttırmanın herkesin görevi olduğunu söyleyen Kirişci, "Gıda önemli, tarım önemli stratejik. Hep bunları söylüyoruz. Ama işte bunları bir de eyleme dönüştürmek ve bu çerçevede üretimi arttırmak hepimizin de görevi. Buradaki işletme sahibi arkadaşlarımızın da onların da yeni projeleri var, yeni planları var. Ben eminim bunlar buraya rol model olacak ve bu çerçevede de o bizim kent tarımı adına arzuladığımız pek çok güzel projeler burada hayat bulacak, üretim yapılacak. O üretilen ürünler İstanbul'umuz başta olmak üzere önce iç piyasaya daha sonra da yurt dışına ihracı mümkün hale gelecek" ifadelerini kullandı.
Bakan Kirici, işletme ziyaretinin ardından vatandaşlara fidan dağıtım törenine katıldı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Kirişci, kendisi de fidan dağıttı. Kirişci ayrıca bölgede faaliyet gösteren sığırcılık işletmesini de gezerek bilgi aldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-04-02 20:40:15

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