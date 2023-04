Bakan Kirişci: Bu mevzuat ile tarımda adeta bir devrim başlayacak (3)

BAKAN KİRİŞCİ DEPREMZEDELERLE İFTAR YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kırklareli'ne gelen ve burada oturan depremzedelerle birlikte, Şemseddin Sami Erkek Öğrenci Yurdu'nda iftar yaptı. İftarın ardından depremden etkilenen çocuklara oyuncak dağıtan Bakan Kirişci, burada kısa bir konuşma yaptı.

'RABBİM BU ACILARI BİR DAHA DOSTA DÜŞMANA YAŞATMASIN'

Deprem dolayısıyla büyük acılar yaşandığını dile getiren Bakan Kirişci, "Birkaç gün sonra 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam iki ay geçmiş olacak. Acımız büyük 11 ilimizde 50 binden fazla kardeşimizi rahmete uğurladık. Yaralılarımız var ama sizin gibi depremzede kardeşlerimiz çok şükür sağlıkla, sıhhatle devletimizin, milletimizin imkanlarına muhatap oldu ve buralara kadar geldiniz. Buralarda da sizlere eviniz kadar konforlu olmasa bile en azından acılarınızı hafifletmek adına devletimiz bu imkanları size sunmanın gayreti içerisinde. Rabbim bir daha bu tür afetleri hiçbir ülkeye dost düşman fark etmez, hiçbir ülkeye yaşatmasın. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın" dedi.

'DEVLETİMİZ BÜTÜN İMKANLARINI SEFERBER ETTİ'

Depremin büyüklüğüne vurgu yapan Bakan Kirişci, "Bu ülkenin büyüklüğünü bu depremde gerçekten millet olarak, devlet olarak hep birlikte yaşadık. Kolay değil 11 ülke düşünün, aşağı yukarı 11 şehrimize eş değer. Yine düşünün. 17 katı büyüklüğünde, bu Kırklareli'nin 17 katı büyüklüğünde bir coğrafya bu depremde zarar gördü. On 14 milyon vatandaşımız doğrudan ama tüm Türkiye dolaylı olarak bundan etkilendi ve devletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Ve çok şükür yaralarımız hızla sarılıyor. Artık üçüncü faza geçmiş durumdayız. Üçüncü fazda da konteynerlerden, kalıcı konutlara inşallah bir yıllık sürede sizleri oralara yerleştirmiş ve oralarda yaşamlarınızı sürdürmenizi sağlamış olacağız" diye konuştu.

'ORALARA SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Deprem bölgesine sahip çıkılması gerektiğini de kaydeden Kirişci, "Bizim yerimiz bizim topraklarımız, bizim ailemiz, her şeyimiz orada. Şu anda burada misafirsiniz. Size git diyen yok. Buradan ayrılın diyen yok. Ama oraları da bırakmamamız, oralara da yeniden sahip çıkmamız gerekiyor. Hatay'ımızdan gelenler var. Osmaniye'mizden gelen kardeşlerimiz var. Kahramanmaraş'tan gelen kardeşlerimiz var. Malatya'dan, Gaziantep'ten, hülasa bu 11 ilimizin tamamından gelenler var. Rabbim sağlıkla, sıhhatle tekrar memleketimize, yurdumuza dönmeyi nasip eylesin diyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ

