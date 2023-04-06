Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 4 terör şüphelisi Kırklareli'de yakalandı

Uğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK, FETÖ ve DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i sınır dışı edildi, 1'inin ise işlemleri devam ediyor.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a kaçmak isteyen 2 PKK/KCK-PYD/YPG, 1, FETÖ/PDY ve 1 DEAŞ olmak üzere 4 terör örgütü üyesini yakalandı. Yakalanan 4 kişiden 2'si sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 1 şüpheli, 'ülkede bulunması sakıncalı şahıs' kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile sınır dışı edildi. 1 şüphelinin soruşturması ise devam ediyor. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-04-06 18:49:05
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