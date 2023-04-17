Yangında mahsur kalan 15 kişi, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Vahit İŞBAŞARAN/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'de itfaiyeciler, bodrum katta çıkan yangında apartmanı saran duman nedeniyle evlerinde mahsur kalan 15 kişiyi, pencere ve balkonlardan, merdivenli araçla kurtardı.

Lüleburgaz ilçesi Zafer Mahallesi Tekcan Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın bodrum katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, bodrum katından yükselen dumanlar apartmanı sardı. İhbar üzerine adrese Lüleburgaz Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale ederken bir yandan da apaRtmanın merdivenlerini saran dumanlar nedeniyle, dairelerinde mahsur kalan 15 kişi, balkon ve pencerelere uzatılan merdivenle kurtarılıp dışarı çıkarıldı. Yangın, büyümeden itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2023-04-17 15:02:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.