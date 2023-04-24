Bulgaristan sınırında yakalanan 3 terör örgütü şüphelisinden 2'si tutuklandı

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Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´de yasa dışı yollardan Bulgaristan´a geçmeye çalışırken yakalanan 3 terör örgütü şüphelisinden 2'si tutuklandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan sınırında yaptığı denetimlerde 3 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin yapılan kimlik kontrollerinde birinin DEAŞ, diğer 2 kişinin ise PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında arama kararı olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Uğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)

2023-04-24 12:21:09



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