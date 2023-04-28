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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur

DHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur


Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de yatılı kuran kursu temel atma törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur. Nasıl ki bizi aydınlatıyor, şu güneş bütün kainatı, dünyayı nasıl aydınlatıyorsa yeryüzünü aydınlatan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. İşte burada Kur'an'la aydınlanan gençler yetişecek" dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'de Üsküp Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nun temel atma törenine katıldı. Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap, belde halkı ve öğrencilerin katıldığı törenle kursun temelini atan Erbaş, Üsküp denilince akıllara ilimin, irfanın, alimlerin geldiğini belirterek, "İstanbul'da, özellikle son dönemlerde medreselerde ders veren, ilmiyle amir, irfan sahibi alimlerin bir kısmının belki de pek çoğunun Üsküplü olduğunu, Üsküp'te yetişmiş olduğunu, Üsküp'ten İstanbul'a geldiğini, onların hatıratlarında okuduğumda hep görürdüm. İşte bugün o Üsküp'ü hatırlatan buradaki Kırklareli ilimizin Üsküp beldesinde bulunmaktan duyduğum memnuniyet, mutluluğu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi. 
En hayırlı işin yapılacağı binanın temelini attıklarını ifade eden Erbaş, "Çünkü bizim medeniyetimiz ilim medeniyeti, irfan medeniyeti, Kur'an medeniyeti, medeniyetimizin temelini Kur'an-ı Kerim oluşturuyor. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i Peygamber efendimize niçin indirdiğini bütün insanlığa ifade buyururken İbrahim suresinin ilk ayetinde şöyle buyuruyor; Elif lamra kitabül enzel. Ey habibi, kitabı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik buyuruyor. İşte burada yapılacak ilim merkezinde, irfan merkezinde Kur'an kursunda, yavrularımız, gençlerimiz Kur'an-ı Kerim nuruyla hem kendi kalplerini, gönüllerini nurlandıracaklar, hem de etraflarını aydınlatacaklar. Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur. Nasıl ki bizi aydınlatıyor, şu güneş bütün kainatı, dünyayı nasıl aydınlatıyorsa yeryüzünü aydınlatan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. İşte burada Kur'an'la aydınlanan gençler yetişecek" diye konuştu.
HAFIZLIK KUR'AN KURSLARIMIZDA 80 BİN GENÇ EĞİTİM ALIYOR'
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2 bini aşkın yatılı Kur'an kursu olduğunu belirten Ali Erbaş, "30 bin civarında gündüzlü Kur'an kurslarımızda, camilerimiz, hafta sonu Kur'an kurslarımızla 4-6 yaş Kur'an kurslarımızla her yaştan insana hizmet etmeye gayret ediyoruz. İhtiyaç odaklı Kur'an kursları diyoruz, böyle geniş bir anlam verdik. Neden? Çünkü 7'den 70'e hatta 7'den önce de 70'den sonra da bütün kardeşlerimizin, bütün insanlarımızın Kur'an ile ilgili eğitimlerinde onların yanında olalım istiyoruz. Bunun için hafızlık Kur'an kurslarımızda şu an itibarıyla 80 bin civarında gencimiz eğitim almaktadır. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımızda zaman zaman 1 milyona yakın bazı yıllarda 1 milyonu aşkın öğrencimiz ders almaktadır. 35 bin kadar Kur'an kursu öğreticimiz ve camilerimizde 100 bin kadar imamımız, müezzinimiz insanımıza hangi yaştan olursa eğitim vermenin gayreti içerisindeler. Üsküp Kur'an Kursu şu an ülkemizin 81 ile, 922 ilçesinde bulunan Kur'an kurslarına bir adet daha burada bir Kur'an kursumuzu ilave etmiş olacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.
'İMAMIN, MÜEZZİNİN, VAİZİN EMEKLİSİ OLMAZ'
Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap'ın, "Ben önce imamım sonra belediye başkanıyım" demesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Erbaş, "Biz diyoruz ki, emekli olan görevlilerimize; imamın emeklisi olmaz, müezzinin emeklisi olmaz, vaizin, müftünün emeklisi olmaz. Son nefesine kadar hocalığı devam eder. Hepimizin ortak ismi hocalıktır. Hocaların görevi son nefesine kadar devam eder. O yüzden ilimizde görev yapan yüzlerce hocamız inşallah birlik beraberlik içerisinde nerede bir hizmet varsa oraya koşuyorlar, koşmaya devam edecekler inşallah. Belde, köy, mezrada ülkemizin her yerinde diyoruz ki, biz vatandaşımızın her anında yanındayız" ifadelerini kullandı. 
Kur'an kursunun yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Erbaş, "Emeği geçen insanlara efendimizin şu müjdesini duyurarak sözlerimi tamamlamak istiyorum. Buyuruyor ki efendimiz, insanoğlu öldükten sonra amel defteri kapanır. Ama 3 kişinin amel defteri kapanmaz. 3 sınıf insanın bunlardan birisi hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Burada yetişen hayırlı evlatların anne babalarına müjdeler olsun. Burada yetişecek olan evlatların anne babalarına müjdeler olsun. Onların defterleri hiç kapanmayacak. İkincisi ilminden istifade edilen ilim adamlarına, alimler nice alimler kıldı geçti. Kitaplar yazdılar, eserler bıraktılar, talebeler yetiştirdiler. Onlara efendimiz böyle büyük bir müjdesi var. İnşallah burada ilmin temelini alan gençler ilimlerini devam ettirirler. Talebe yetiştirirler, kitaplar yazarlar, eserler bırakırlar. Ve onların da ameli hiç kapanmaz. Üçüncü müjde de bu binanın projesinden tamamlanmasına kadar katkıda bulunan, bir tuğla da benim olsun, bir tuğlanın karşılığını da ben karşılayayım, ödeyeyim diyen sadakayı cariye sahibi insanların da amel defterleri hiç kapanmayacak. Katkısı ne kadar çok olursa sevabı da o kadar büyük olacak. Onlara da müjdeler olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ
2023-04-28 13:52:18

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