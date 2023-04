Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur (2)

ERBAŞ, CUMA NAMAZI KILDIRDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'ndeki Hızırbey Camisi'nde Cuma namazını kıldırdı. Erbaş, hutbede, iş ahlakının çalışma hayatını kapsayan bir değer olduğunu ifade etti. Erbaş, "Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayelerinden biri de hayatın her alanında güzel ahlakı kendine rehber edinen bir toplum inşa etmektir. Cenabıhak, dünya ve ahiret mutluluğu için bizlere ibadetleri emrettiği gibi işimizde de bizlerden ahlaklı olmayı istemiştir. İş ahlakı, doğruluk, güven, saygı ve adalet gibi temel değerleri işimize yansıtmaktır. İşimizi sağlam yapmak, kul ve kamu hakkına riayet etmek, sözümüzde ve özümüzde dürüst olmaktır. Her daim helali gaye edinmek, kazancımıza haram, dilimize yalan bulaştırmamaktır" dedi.

'İŞ AHLAKI, ÇALIŞMA HAYATININ TAMAMINI KAPSAYAN BİR DEĞERDİR'

İş ahlakı ile ilgili konuşan Erbaş, "İş ahlakı, çalışma hayatının tamamını kapsayan bir değerdir. Memur olmanın ahlakı olduğu gibi, amir olmanın da ahlakı vardır. İşçi olmanın ahlakı olduğu gibi, işveren olmanın da ahlakı vardır. Esnaf olmanın ahlakı olduğu gibi, müşteri olmanın da ahlakı vardır. Memur olmanın ahlakı, devletine sadakatle bağlı kalmak, milletine nezaket ve özveriyle hizmet etmektir. Amir olmanın ahlakı ise hak ve adaletten asla ayrılmamak, himayesindeki kişilere hakkaniyetle davranmaktır. İşçi olmanın ahlakı, işini sağlam ve kaliteli yapmak, iş yerini işverenin emaneti olarak görmektir. İş yerinin imkanlarını şahsi ihtiyaçları için kullanmamaktır. İşveren olmanın ahlakı ise işçiye huzurlu bir iş ortamı oluşturmaktır. Onu sosyal haklardan mahrum bırakmamak, alın teri kurumadan ücretini tam ve vaktinde ödemektir" dedi.

Erbaş, esnaflıkla ilgili olarak, "Esnaf olmanın ahlakı, dürüstlükten ayrılmamaktır. Malın kusurunu gizlememek, stok ve karaborsacılığa tevessül etmemek, helal kazancına haram bulaştırmamaktır. Sevgili Peygamberimizin, 'Bizi aldatan, bizden değildir' hadis-i şerifi gereğince müşterisini aldatmamak, ölçü ve tartıyı eksik yapmamaktır. Müşteri olmanın ahlakı ise esnafa verdiği sözü yerine getirmek, borcunu zamanında ödemek, onu zarara uğratacak her türlü söz ve eylemden kaçınmaktır" ifadelerini kullandı.

'MALI DEĞERİNDEN FAZLA SATMAK, TOPLUMSAL HUZURU DERİNDEN ETKİLER'

İş hayatında duyarlılığın azaldığı, kanaat, doğruluk ve dürüstlük gibi erdemlerin zayıfladığı, ahlak kavramının içinin boşaltıldığı ve istismar edildiği çağda yaşandığını kaydeden Erbaş, "Dünyevileşme, bencillik, bir malı değerinden fazlaya satmak veya kiraya vermek suretiyle çok kazanma arzusu gibi yanlış tutum ve davranışlar, toplumsal huzuru ve barışı derinden etkilemektedir. Oysaki güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderilen Allah Resulü, 'Hiçbiriniz, kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz' buyurmuş, şahsi menfaatlere takılıp kalmamayı, başkalarının hak ve hukukunu gözetmeyi, sosyal hayatta adil ve dengeli olmayı bizlere tavsiye etmiştir. Bizlere düşen görev, Sevgili Peygamberimizin sadakatini kuşanarak, her işimizi emanet bilinciyle sahiplenmektir. Onun hak duyarlılığına riayet ederek işçinin hakkını zayi etmemek, iş sağlığı ve güvenliğine daha fazla hassasiyet göstermektir" ifadelerini kullandı.

'DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜKTEN AYRILMAYALIM'

Doğruluk, dürüstlük, adalet ve hakkaniyetten asla ayrılmamak gerektiği söyleyen Erbaş, "Bize verilen her imkanı, Rabbimizden bir emanet, onun rızasını kazanmak için bir fırsat bilelim. İşimizi sağlam yaparak hem dünyamızı hem de ahiretimizi mamur kılalım. Her işimizde helali gözetelim. Allah'ın rızasında arayalım, asıl kazancımızı. O'nun yolunda harcayalım bilgimizi ve servetimizi. Güveni hakim kılalım, hayatımızın her alanında. Ne aldatan olalım, ne de aldanan. Doğruluk ve dürüstlükten, adalet ve hakkaniyetten asla ayrılmayalım. Unutmayalım ki, Allah katında bizi değerli kılan, yaratılış gayemize uygun hareket etmemiz, her işimizde İslam ahlakını kuşanmamızdır" diye konuştu.

