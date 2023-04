Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an'ın bulunduğu yerde aydınlık olur (3)

ERBAŞ, ROMAN VATANDASLARIN UMREYE UGURLAMA PROGRAMINA KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Romanlar Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen 'Roman vatandaşların umreye Uğurlanması ve Dualarla Buluşuyoruz' programına katıldı. İlçede Altıyol Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Erbaş, Lüleburgaz Müzisyenler Derneği tarafından oluşturulan Roman Mehteran Takımı tarafından karşılandı. Burada vatandaşlara seslenen Erbaş'ın konuşmasının ardından, umre yolculuğuna gidecek 332 vatandaş için dua edildi. Programa, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar ve vatandaşlar katıldı.

'İSLAM BÜTÜN İNSANLIĞA GÖNDERİLEN EN BÜYÜK NİMET'

Kur'an okunmasının ardından programda konuşan Erbaş, İslam dininin bütün insanlığa gönderilen en büyük nimet olduğunu belirterek, "İslam bütün insanlığa gönderilen en büyük nimet. Bizim bu en büyük nimeti gençlerimize ulaştırmamız, çocuklarımıza öğretmemiz lazım. İnşallah daha fazla gayret içerisinde olacağız. 332 kardeşimizi Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ücretsiz umreye gönderiyoruz elhamdülillah. Elimizden geldiği kadar. Önümüzdeki süreçte de göndereceğiz. Umrenin, haccın, hikmeti nedir? O mübarek mekanlarda, Peygamber efendimizi daha yakından tanımak, onun bastığı yollara, onun bıraktığı izlere ayak basabilmek. Mekke'de, Medine'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da Ravza-i Mutahhara'da, Peygamber Efendimizin yaşadığı o tertemiz mescidi Nebevi'yi görmek" dedi.

'BU AFET BAŞKA ÜLKENİN BAŞINA GELSEYDİ, BU NOKTAYA GELEMEZDİ'

Erbaş, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrası Türkiye genelinde binlerce insanın bir araya gelerek yardıma koştuğunu belirterek, "Yaşadığımız 6 Şubat'taki depremlerden sonra katkı sunmayan insan neredeyse kalmadı. Allah'a çok şükür böyle bir millete sahibiz. Ne kadar şükretsek azdır. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız, afetlerde arama kurtarma çalışması yapan yurt içinden ve yurt dışından insanlara üstün devlet fedakarlık madalyası verdi. 100'ün üzerinde ülkeden arama-kurtarma çalışmalarına katılan kardeşlerimiz, oradaki insanlar ödül aldılar, madalya aldılar. Ülkemizden binlerce insan afetlerde, o enkazların altında açtığı tünellerden, 'enkaz yıkılır mı? yıkılmaz mı?' diye hiç düşünmeden girdiler, yüz binin üzerinde kardeşimizi enkazların altından kurtardılar. Bu bizim insanımıza ait çok önemli bir haslettir, bir vasıftır. O yüzden işte bizim ülkemizde çektiğimiz, yaşadığımız bir sıkıntıya, hemen yurt içinden ve yurt dışından çok önemli yardımların gelmesi neyi gösteriyor? Mazlumlara bizi asırlardan beri el uzatışımızın semerelerini alıyoruz biz. Ne ekersen biçersin. Biz hep dua aldık, çok dua aldık. Mazlumların duasını aldık. Allah o duaları kabul etti. Başka bir ülkenin başına gelseydi, bu kadar kısa zamanda bu afeti şu getirdiğimiz aşamaya getiremezlerdi. Bu bizim milletimizin aldığı dualarla birliğiyle beraberliğiyle ulaştığımız bir neticedir elhamdülillah" diye konuştu.

'50 BİN 500 VATANDAŞ İÇİN 50 BİN 500 HATİM OKUDUK'

Ramazan ayında, depremde hayatını kaybeden 50 bin 500 vatandaş için, 50 bin 500 hatim okunduğunu da belirten Erbaş, "50 bin 500 vatandaşımız rahmetli oldu. Onlara dua ediyoruz. Onlara Ramazan'ın son günlerinde sadece İstanbul'da görev yapan imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğretmenlerimiz kaç hatim okudu biliyor musunuz? 50 bin 500 hatim okuduk. Her vefat eden kardeşimize bir hatim okuduk. Allah kabul etsin. Onların ruhlarına gönderdik elhamdülillah. İnşallah burada da dualarımıza o hatimleri katacağız. Biraz sonra dua yapacağız. Umreye gidecek kardeşlerimize, dua edeceğiz. Umreye gitmiş, gelmiş, dönmüş olan kardeşlerimizin umreleri kabul olsun diye dua edeceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, programın ardından ilçe müftüleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. (DHA)Ali Can ZERAYUğur AKAGÜNDÜZ/ KIRKLARELİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Ali Can ZERAY-Uğur AKAGÜNDÜZ

2023-04-28 18:18:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.