Kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangın, 3 saatte söndürüldü

Mehmet YİRUNUğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, kimya ve entegre atık tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında tesiste büyük zarar oluştu.
Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesindeki kimya ve entegre atık tesisinde, bu sabah, yangın çıktı. Atık yağ kazanında parlama meydana gelmesi nedeniyle çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyecilerin 3 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında tesisin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, tesise gelip bilgi aldı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Mehmet YİRUN-Uğur KARAOĞLAN
2023-04-29 13:51:06
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