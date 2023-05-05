8 terör şüphelisi, Bulgaristan'a kaçarken yakalandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a kaçmak isteyen PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ üyesi 8 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, terör suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik nisan ayında koordineli faaliyetlerde bulunuldu. Faaliyetlerde, yasa dışı yollarla Bulgaristan´a geçmeye çalışan terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 4, FETÖ/PDY üyesi 1 ve DEAŞ üyesi 3 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli sınır dışı edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2023-05-05 16:36:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.