Lüleburgaz'da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Murat Geren (21) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha karşı D-100 karayolunun Kepirtepe mevkisinde meydana geldi. Murat Geren yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücü Geren ile otomobilde bulunan Y.S.B. (23), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Lüleburgaz Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Murat Geren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2023-05-06 18:40:10



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