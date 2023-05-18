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Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR´ın çarptığı Mualla Demircan (71) ile torunu Yakup Can Büyükbaş (5), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki otogar kavşağında meydana geldi. 39 TR 730 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Mualla Demircan ile torunu Yakup Can Büyükbaş'a çarptı. TIR şoförü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anneanne ile torununun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şoförü bulmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2023-05-18 16:13:58



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