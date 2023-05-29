Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

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Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Sadullah Yeşil (83) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen 59 AC 451 plakalı ile 34 DPA 780 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin yol kenarına savrulduğu kazada Sadullah Yeşil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Yeşil'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2023-05-29 20:12:25



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