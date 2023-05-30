Kırklareli'de iki otomobil çarpıştı; karı-koca öldü

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Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, Sadullah Yeşil (83) ile eşi Tenzile Yeşil hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Lüleburgaz D-100 kara yolunun Kırıkköy kavşağında meydana geldi. Sadullah Yeşil'in kullandığı 59 AC 451 plakalı otomobille, Eren Şencan yönetimindeki 34 DPA 780 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sadullah Yeşil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Tenzile Yeşil, Eren Şencan, Gürkan Yüksel, Ahmet Karataş ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşil'in eşi Tenzile Yeşil de gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Yeşil çifti, bugün Hamitabat köyünde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Vahit İŞBAŞARAN

2023-05-30 12:29:02



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