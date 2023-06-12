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Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

DHA

Kırklareli'de 25 düzensiz göçmen yakalandı


Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinde 25 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kofçaz ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu belirlendi. Ekiplerin çalışmalarında yakalanan, Pakistan, İran ve Irak uyruklu 25 düzensiz göçmen, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN
2023-06-12 15:36:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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