Lüleburgaz'da fabrikanın nitrik asit tankı patladı: 3 yaralı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ(Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde temizlik malzemeleri üreten fabrikanın nitrik asit tankının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Lüleburgaz'ın Güneş Mahallesi Uyar Caddesi üzerinde bulunan temizlik malzemeleri üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikanın nitrik asit tankının henüz belirlenemeyen nedenle patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya, itfaiye, sağlık ve AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. AFAD, ekipleri tesiste kimyasal madde ölçümünde bulundu. Nitrik asit tankının kullanılamaz hale geldiği patlamanın neden kaynaklandığı araştırılıyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2023-06-14 13:50:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.