Kırklareli'ne kaçak getirilen 27 büyükbaş kesildi, sahibine 96 bin TL ceza uygulandı



Vahit İŞBAŞARAN/ KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine kaçak yollarla getirildiği belirlenen 27 büyükbaş kesilirken, sahibine ise 96 bin 395 TL para cezası uygulandı.

Hastalıklardan ari bölge olan Kırklareli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyüne, kaçak yollarla büyükbaş getirildiğini belirledi. Ağılda arama yapan ekipler, kaçak yollarla getirilen 27 büyükbaş tespit etti. Hayvanların yapılan kontrolünde 5'inde şap hastalığı belirtileri görüldü. Hayvanlardan dil ve burun epiteli numuneleri alınarak, Şap Enstitüsü'ne gönderildi. Hayvanlar kesilirken, İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hayvanlar en yakın mezbahaneye gönderilerek, kesimleri gerçekleştirildi. Hayvanların bulunduğu ahır, kesimlerinin yapıldığı mezbahane ve mezbahanenin girişi, çıkışı, etraf yolları ile nakil araçlarının, temizlik ve dezenfeksiyonu sağlandı. Hasta hayvanların tamamı ile diğer kesilen hayvanların, kelle, paça ve atıkları, Babaeski Belediyesi'nden gelen ekipler eşliğinde, uygun alanlarda açılan, geniş ve derin çukurlara, üzeri kireç ile kapatılarak, imha ve gömülme işlemleri yapıldı" denildi.

Hayvanları getiren sahibine ise 96 bin 395 TL para cezası uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Her zaman halkımızın sağlığı bizim önceliğimiz oldu. Bu gibi durumlar karşısında hem üreticimizi hem de halkımız korumak için yaptırımlar uygulamaya devam edeceğiz. Kurban Bayramı yaklaşırken bu gibi durumlarda, bakanlığımız ya da il ve ilçe müdürlüğü personeli ile iletişime geçerek, temiz ve sürdürülebilir bir üretime beraber katkıda bulunalım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

2023-06-21 18:20:25



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