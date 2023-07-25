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        Kırklareli´nde 299 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:05
        Kırklareli´nde 299 kaçak göçmen ile 6 organizatör yakalandı

        Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ´de, Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmek isteyen 299 kaçak göçmen ile kaçışları organize ettikleri belirlenen 6 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yaptığı çalışmalarda yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 299 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler ayrıca göçmenlerin kaçmalarına yardım eden 6 organizatörü de gözaltına aldı. Yapılan denetimlerde kaçakları taşıyan 5 araca el konuldu. Kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 6 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

        2023-07-25 14:04:56

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