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        Kaçak kazı için açtıkları kuyuda zehirlenen 3 kişiden 1´i öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:13
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        Kaçak kazı için açtıkları kuyuda zehirlenen 3 kişiden 1´i öldü
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        Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ, (DHA)KIRKLARELİ'de, kaçak define aramak için açtıkları kuyuda gazdan zehirlenen 3 kişiden E.Ç. (38), hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Sabah saatlerinde Demirköy ilçesi Sivriler köyü yakınlarındaki ormanda, kaçak kazı yapanların açtıkları kuyuda zehirlendikleri ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 1,5 metre genişliğinde ve 13 metre derinliğindeki kuyuda bulunan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yapılan kontrollerde E.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. AFAD kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ekipleri bölgede gaz ölçümü yaptı.

        Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli Vahit İŞBAŞARAN

        2023-08-10 15:12:59

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