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        Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Güler, kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 20:09 Güncelleme: 22.08.2023 - 20:10
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        Otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan Güler, kurtarılamadı
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        Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Güler Çınar (15), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi, tutuklandı.

        Olay, geçen salı gecesi Lüleburgaz'ın Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile açılan ateşte Güler Çınar, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, buradaki müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Güler Çınar, dün yaşamını yitirdi. Çınar, Dernek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından polisin yaptığı çalışmada silahlı saldırıyı düzenledikleri belirlenen O.O., B.Ö. ve F.Y., yakalandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

        2023-08-22 20:08:44

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