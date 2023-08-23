Otomobilin ön koltuğunda oturan 3 yaşındaki Dolunay, kazada yaşamını yitirdi

Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı otomobilin köprünün demir korkuluğuna çarptığı kazada, aracın ön koltuğunda annesinin kucağında bulunan 3 yaşındaki Dolunay Bozkurt, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğun anne ile babası ise kazadan yara almadı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Lüleburgaz´ın Turgutbey köyü girişinde bulunan dere üzerindeki köprüde meydana geldi. Mehmet Bozkurt´un kullandığı 31 EN 068 plakalı otomobil, iddiaya göre, yola çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, köprünün demir korkuluklarına çarptı. Kazada, ön koltukta annesi Nevin Bozkurt´un kucağında bulunan Dolunay Bozkurt, ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi´ne kaldırılan küçük Dolunay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan baba Mehmet Bozkurt ile anne Nevin Bozkurt, büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırklareli / Lüleburgaz Uğurcan KARAOĞLU

2023-08-23 00:32:01