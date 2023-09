Türk veteriner hekimlerden bilimsel mama: İnsan gıdası standardında üretim hedefleniyor 

Veteriner hekimlerden yeni girişim; saatte 10 ton evcil hayvan maması üretecekler Türk veteriner hekimler yerli mama üretimiyle dünyaya açılıyor Tuçe GÖLCÜ-Emre Can URAN/KIRKLARELİ, (DHA)Türk veteriner hekimler `insan gıdası üretim standartlarına en yakın´ evcil hayvan mamasını piyasaya sürmek için kolları sıvadı. Farklı hastalıklara sahip hayvanlara özel klinik mamaların da üretileceği tesis, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi´nde yer alıyor. Yerli mama serisi 15 Eylül itibariyle Türkiye´de satışa sunulacak. Avrupa, Rusya ve Amerika pazarına açılmayı hedefleyen yerli mamanın üretim tesisinde saatte 10 ton mama üretilebilecek. Yerli girişim ile evcil hayvan besinlerinin sağlıklı, lezzetli, güvenilir, sürdürülebilir ve izlenebilir bir şekilde üretilebilmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Medikal sahada ilaç, endüstriyel ekipman, veteriner yazılım, cerrahi alet ve ortopedik implant üretimiyle veteriner hekimlere hizmet veren Hasvet A.Ş., bünyesinde oluşturduğu Fi Petfood mama markası, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi´nde lansman yaptı. Gerçekleştirilen lansmanda üretim tesisi ve mama hakkında bilgiler verildi. Türkiye´de ilk defa veteriner hekimlere ait olan bir şirketin mama üretimi için yola çıktığını ifade eden Hasvet A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Veteriner Hekim Hidayet Şimşek, "Kendi ilaç üretim tesisimizden gelen ve diğer üretim tecrübelerimizden kaynaklanan bilgi birikimimizi mama üretimine aktararak bir fark oluşturmak istiyoruz. Oluşturduğumuz bu farkla her mama tanesinin içerisinde bilimselliği, sağlığı, evcil can dostlarımızın uzun ve konforlu yaşamaları için gerekli olan içeriği sunmak üzere yola çıkmış durumdayız" dedi. Özel rahatsızlıkları olan kedi ve köpeklerin beslenme yoluyla tedavilerine destek sağlayan veteriner diyet serisi maması da ürettiklerini de ifade eden Şimşek, mamaların 15 Eylül itibarıyle Türkiye´de satışa sunulacağını söyledi."TESİS ŞU ANDA AVRUPA STANDARTLARININ ÜZERİNDE BİR TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ DURUMDA" Şimşek, "Bugün burada Hasvet A.Ş.´nin kurmuş olduğu eşsiz ekosistemin son halkası olan Fi Petfood mama üretim tesisinin lansmanındayız. Hasvet A.Ş. bugüne kadar medikal sahada, ilaç, endüstriyel ekipman, veteriner yazılım, cerrahi alet ve ortopedik implant üretiminde veteriner hekimlere hizmet veren bir firmaydı. Bugün itibarıyla da bu oluşturduğumuz ekosistemin son halkası olan Fİ Petfood mama ile evcil can dostlarımız için mama üretim tesisimizin lansmanını yaparak son halkayı tamamlamış oluyoruz. Burada mama üretimindeki ana unsurlar öncelikle mama üretim tesisi, kaliteli formülasyon, mama ham madde içeriği aynı zamanda bunların entegre bir şekilde sahaya sunulmasıdır. Türkiye´de ilk defa veteriner hekimlerden kurulu bir şirket mama üretim tesisi lansmanı yapıyor. Bu lansmanını yaptığımız tesis şu anda Avrupa standartlarının üzerinde bir teknolojiyle donatılmış durumda. İçerdiği makine parkuru, ürünlerle ilgili uluslararası kabul görmüş formülasyonları, kullanılan kaliteli ham madde içerikleriyle artık Türkiye´deki bir pet food markası gelecekte dünyada söz sahibi olmaya hazır hale gelmiş olacaktır. İleride sadece Türkiye´de değil dünyada da satılan, tercih edilen ve evcil hayvanların tükettiği güçlü bir markayı oluşturmak için ilk adımı atmış bulunuyoruz" dedi. "FARK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ" Türkiye´de ilk defa veteriner hekimlere ait olan bir şirketin mama üretimi için yola çıktığını ifade eden Şimşek, "Bu işi alanında uzman ve bilimsel bir danışman kadro ile çok güçlü teknolojik alt yapıya sahip bir üretim tesisiyle yapıyoruz. Bilimsel kadronun ve bilimsel ihtiyaçların gerekliliği olan kaliteli formülasyonlar ve kaliteli ham madde içerikleriyle bu işi yapmak için yola çıkıyoruz. Bugüne kadar Türkiye´de çok sayıda mama üretildi ve hala üretiliyor. Türkiye artık dünyada ve Avrupa´da mama üretimi konusunda kabul görmüş bir ülke diyebiliriz ancak biz Hasvet olarak bu bayrağı daha ileriye taşımak için kendi ilaç üretim tesisimizden gelen ve diğer üretim tecrübelerimizden kaynaklanan bilgi birikimimizi mama üretimine aktararak bir fark oluşturmak istiyoruz. Oluşturduğumuz bu farkla her mama tanesinin içerisinde bilimselliği, sağlığı, evcil can dostlarımızın uzun ve konforlu yaşamaları için gerekli olan içeriği sunmak üzere yola çıkmış durumdayız" diye konuştu. "HEM ÜLKEMİZ HEM DE MESLEĞİMİZ İÇİN GURUR VERİCİ BİR DURUM" Sözlerine devam eden Şimşek, "27 yıl önce Hasvet´in kuruluşuyla başlayan yolculuğumuz, yazılım, cerrahi alet üretimi, ortopedik implant üretimi, Ankara ve Konya´da bulunan ilaç üretim fabrikaları ve endüstriyel ekipman üretimi yapan fabrikaların katılmasıyla güçlenerek devam etti. Artık Hasvet ekosistemi Fi Petfood halkasının da eklenmesiyle bir paket oluşturmuş oldu. Bu paket dünyada eşsiz bir paket. Her firma bu saydığım paket içeriklerinden sadece bir tanesini, maksimumum iki tanesini dünya pazarına sunabilirken şirketimiz güçlü alt yapısı ve güçlü çalışan kadrosuyla bu yapıyı dünyaya taşıyacak ve dünyadaki veteriner hekimlerin ve evcil hayvan sahiplerinin hizmetine sunacak konuma geldi. Bu hem ülkemiz hem de mesleğimiz için gurur verici bir durum. Umarım bu yaptığımız işler ilerleyen zamanlarda ülkemizin ekonomik kalkınmasına, mesleğimizin sürdürülebilirliğine, kalitesinin artışına katkı sağlar. Aynı zamanda da daha çok istihdama, üretime ve ihracata dönüşür. Bunun için umutluyuz, tek ihtiyacımız olan şeyin çok çalışmak olduğunun farkındayız. Daha çok çalışarak daha çok üretmeye devam edeceğiz" dedi. "MEDİKAL TEDAVİLERE DESTEK AMACIYLA KULLANILAN MAMA SERİSİNİ DE TESİSİMİZDE ÜRETEBİLİYORUZ" Özel rahatsızlıkları olan kedi ve köpeklerin beslenme yoluyla tedavilerine destek sağlayan veteriner diyet serisi maması da ürettiklerini söyleyen Şimşek, "Veteriner hekimlerin evcil hayvan dostlarımız için hassasiyetle çalışan bir meslek grubu olduğunu hepimiz biliyoruz. Aynı şekilde bu meslek grubunun bilimsel bilgi birikimimizin evcil hayvan beslenmesinde çok önemli olduğunu da biliyoruz. İlk defa veteriner hekimlerin bilimsel bilgi birikimi mama üretimine aktarılacak. Türkiye´de veteriner diyet seri dediğimiz medikal tedavilere destek amacıyla kullanılan mama serisini de tesisimizde üretebilir durumdayız. Bu üretim için de gerekli makine parkuruna sahibiz. Elimizdeki mevcut formülasyonları, Türkiye ve dünyadaki bu alanda uzman hocalarımızın katkılarıyla geliştirdik. Ayrıca tesisi bir Ar-Ge merkezi olarak profesyonellerin hizmetine sunarak burada elde edeceğimiz bilgi birikimini yine bu veteriner diyet seride üreteceğimiz mamalara yansıtarak güçlü bir ürün yelpazesi oluşturduk. Veteriner diyet serisi üretimi zor bir seri. Bunun Türkiye´de böyle bir teknolojide üretiliyor ve veteriner hekimlere sunuluyor olması büyük avantaj. Pet beslemenin yanında medikal tedavilere destek olacak bir ürün yelpazesine sahip olmamız bizim önemli farklarımızdan birisi" şeklinde konuştu. "SAATTE 10 TON MAMA ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK" Tesisin özelliklerinden bahseden Şimşek, şunları ekledi: "Fi Petfood olarak insan gıdası üretim standartlarına sahip bir üretim tesisinde hem veteriner diyet seride hem de düzenli seride üretmiş olduğumuz mamaların ve oluşturacağımız markanın dünya ve ülkemizdeki mama sektöründe gelecekte en önemli markalar biri haline geleceğine yürekten inanıyoruz. Türkiye dünyada mama üretim sektöründe artık hatırı sayılır bir konumda. 2023 yılında 100 milyon dolar ciro hedefine sahip bir ülkeyiz. Hasvet´in Fi Petfood markasıyla burada yapacağı üretimlerin ülkenin ihracat hedefinin büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çünkü tesisimiz sadece Türkiye değil Avrupa standartlarının da üstünde bir makine parkuruna sahip. Tesisimiz taze et girişi, el değmeden paketleme gibi Türkiye´de birçok üretim tesisinde olmayan teknolojik alt yapılara sahip. Güçlü bir laboratuvar alt yapımız var. Laboratuvar alt yapımız gerek üretim sırasında gerek öncesinde yapılan ham madde analizlerinde gerekse üretim sonrasındaki testleri titizlikle yapıyor. Üretim, şirketimizin yabancı olduğu bir konu değil. Şirketimizin ilaç üretimindeki bilgi birikimimizi ve üretim prosesindeki deneyimini mama sektörüne aktararak fark yaratacağını düşünüyoruz. Fi Petfood buradaki tesisimizde saatte 10 ton mama üretim kapasitesine sahip olacak. Bu da ülkedeki en büyük üretim kapasitelerinden biri diyebiliriz. Bu üretim kapasitesinin gerek yurt içinde satışa dönmesi gerek yurt dışında ihracata dönmesi bizim ana hedeflerimizden birisi. Markamız bu saatten sonra artık mama sektörünün ana rengi olacaktır diyebiliriz. Çünkü burada üretmiş olduğumuz veteriner hekim diyet mamaları dünyada da veteriner hekimlerin raflarında yerlerini alacak. Hali hazırda girmiş olduğumuz ülkeler arasında Avrupa´daki ülkeler de var. Rusya ve Amerika ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Oralarda da tesisimizin ürettiği mamaların satılır hale geçeceğini yakın zamanda göreceğiz." DHA-Genel Türkiye-Kırklareli / Merkez DHA

2023-09-01 10:01:23