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        Kırklareli'de kuvvetli yağış; dereler taştı, yollar kapandı

        KIRKLARELİ'ninDemirköyilçesi ve İğneada beldesinde etkili olan kuvvetli yağışta dereler taştı, bazı yollar kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:03
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        Kırklareli'de kuvvetli yağış; dereler taştı, yollar kapandı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu. Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı. Kara yolunda hasara neden olan yağışla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "İğneda Demirköl yolu 2'nci ile 5'inci kilometresi arası güzergah aşırı yağıştan dolayı trafiğe kapatılmıştır' denildi.

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