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        Kırklareli'de 5 kişinin öldüğü selde, kayıp 1 kişi aranıyor

        KIRKLARELİ'ninDemirköyilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek'i arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği alanlarda, selin sürüklediği ağaç ve tomrukların altları ve çevresinde arama yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:03 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:04
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        Kırklareli'de 5 kişinin öldüğü selde, kayıp 1 kişi aranıyor
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        Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde, önceki sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış etkili oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'nun son 500 yılın en yoğun yağışı olarak açıkladığı ve metrekareye 196 kilogram düşen yağış ile dereler taştı, su taşkınları oluştu. Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'ye kurulan bungalovların bulunduğu bölgede de sel, meydana geldi. Selde ormandaki ağaçlar devrilip sürüklendi, bungalovların bir kısmı su altında kalıp, zarar gördü.

        6 KİŞİ KURTARILDI, 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Selin ilk saatlerinden itibaren bölgede AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma, Türk Silahlı Kuvvetleri, komando birlikleri, İl Özel İdaresi, Ulusal Medikal Kurtarma, Polis Arama-Kurtarma, Karayolları'nın da aralarında olduğu 900 kişinin yaptığı aramalarda kayıp 12 kişiden 6'sı kurtarıldı. Doktor Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve Raile Şimşek'in ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

        KAYIP ARANIYOR

        Kayıp olan Ahmet Baki Şimşek'i arama çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Ekipler, Sisli Vadi mevkisinde suyun çekildiği alanlarda, selin sürüklediği ağaç ve tomrukların altları ve çevresinde arama yapıyor. Vadiye sürüklenen ağaç ve tomruklar da iş makineleri ile kaldırılıyor. Selde sürüklenen araçlar da bölgeden kaldırılıp, başka noktalara götürülüyor. Sel nedeniyle çiftçiler de büyük mağduriyet yaşadı.

        'BİLİNEN BİR ŞEYDİ; UYARIYAI UYDUK'

        Çiftliği selden zarar gören, arıları ve tavukları ölen Hüseyin Çomak, "Selden ciddi etkilenenlerden biriyiz. Sel, bu sefer sert ve aniden geldi. Arılarımız, tavuklarımız ve küçük köpeğimiz vardı; hepsi öldü. Tel örgülerimiz yıkıldı, bölgede bir tek hasar görmeyen bizim evimiz. Bölge kılavuzu olduğum için ve daha önce de sel geçirdiğim için burada, evlerimizden bir hasar almadık. Bunun sebebi; profil ayaklar üzerine 1,5 metre kaldırma. Bu şekilde suyun baskısını azaltmış olduk. Sel esnasında burada değildim. Çünkü bir gün öncesinde uyarılar yapıldı. Meteoroloji, İğneada Belediyesi uyarı yaptı, jandarma anonslar etti. Bilinen bir şeydi; uyarıya uyduk" dedi.

        'SULAK ALAN, YAPI İZNİ ZATEN YOK'

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