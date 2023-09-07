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        Kırklareli'deki selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu; ölü sayısı 6 oldu (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 17:04 Güncelleme: 07.09.2023 - 17:05
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        Kırklareli'deki selde kayıp kişinin cansız bedeni bulundu; ölü sayısı 6 oldu (4)
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        KARALOĞLU:ARAMAKURTARMA FAALİYETLERİNİ SONLANDIRDIK

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen ve aranan son kişinin de cansız bedeninin bulunmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Kırklareli'de arama çalışmalarını koordine eden Karaloğlu, Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedeninin bulunmasının ardından arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırıldığını söyledi.

        Arama kurtarma faaliyetlerinin toplam 12 kişiye yönelik yapıldığını söyleyen Karaloğlu, "Bildiğiniz gibi bizim bölgede arama kurtarma faaliyetlerine muhatap olan 12 vatandaşımız vardı. Bunların 6 tanesini sağ olarak kurtarmıştık, 3 yaralımız vardı. İkisinin Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlandı ve taburcu oldu. Bir yaralımız da şu anda İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanemizde tedavisi devam ediyor. Kalan 6 vatandaşımızın ilk gün 2'sine, dün de 3 vatandaşımıza ulaştık. Son kalan vatandaşımız Ahmet Baki Şimşek, emekli öğretmen. Burada bugün cansız bedenine ulaştık ve böylece 6 vatandaşımız bu olayda hayatını kaybetmiş oldu ve tamamına da ulaşmış olduk. Biz artık arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırıyoruz" diye konuştu.

        'ARTIK YAPILAN UYARILARI CİDDİYE ALALIM'

        Benzeri felaketlerin bir daha yaşanmamasını dilediklerini söyleyen Karaloğlu, "Dün de ifade ettik, bugün de. Ülkemizin belli bölgelerinde yine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün sarı ve turuncu uyarıları var. Artık milletimizin, vatandaşlarımızın yapılan uyarıları ciddiye alması, mal ve can güvenliği açısından son derece önemli. Turuncu ihbar gelince vatandaşlarımıza SMS olarak da AFAD olarak da uyarıda bulunuyoruz. Yapılan uyarıları vatandaşlarımızın dikkate almasını temenni ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun diye dua ediyor, hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

        'İŞLETME DAHA ÖNCE MÜHÜRLENDİ'

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