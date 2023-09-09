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        Acil tıp teknisyeni kazada yaşamını yitirdi

        KIRKLARELİ´ninLüleburgazilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü acil tıp teknisyeni Ahmet Melik Aydın (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:51 Güncelleme: 09.09.2023 - 12:52
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        Acil tıp teknisyeni kazada yaşamını yitirdi
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        Lüleburgaz 5 No'lu 112 istasyonunda acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Ahmet Melik Aydın, önceki gün bir grup arkadaşıyla birlikte motosikletle geziye çıktı. Aydın´ın kullandığı motosiklet, Demirköy ilçesinde bir otomobille çarpıştı. Ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Ahmet Melik Aydın için Lüleburgaz 112 Acil Çağrı Merkezi önünde memleketi Ordu´ya uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özçoşar, Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Önder Porsuk ile mesai arkadaşları katıldı. İl Sağlık Müdürü Cerit, "Mesai arkadaşımızı genç yaşta ve mesleğinin henüz başında kaybetmiş olmamızın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ahmet Melik arkadaşımıza Allah´tan rahmet, acılı ailesine sabır, sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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