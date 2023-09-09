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        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklandı

        KIRKLARELİ'ninİğneadabeldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili gözaltına alınan 2 işletme yetkilisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:20
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        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin 2 yöneticisi tutuklandı
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        Demirköy ilçesi İğneada beldesinde salı günü kuvvetli yağışta Longoz Ormanları'ndaki Sisli Vadi'deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Dere içinde kurulan bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli öğretmen Raile Şimşek ile eşi Ahmet Baki Şimşek, hayatını kaybetti.

        'RUHSATA AYKIRI İNŞA EDİLDİ'

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Sisli Vadi' adı altında kurulan ve sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiğini açıklayarak, "Söz konusu olaya ilişkin Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca bungalov evleri ruhsata aykırı olarak inşa ettiği tespit edilen işletme sahibi hakkında taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan başlatılan ceza soruşturmasında gözaltı kararı verilmiştir" ifadelerini kullandı.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da işletmenin daha önce özel idare tarafından mühürlendiğini ve hakkında yıkım kararı olduğunu kaydetti.

        Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada firmanın gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan 2 yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B.'nin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

        'KARMA ÇİFTLİK' ADI ALTINDA FAALİYET

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