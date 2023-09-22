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        Eski Kıyıköy Belediye Başkanına 'Rüşvet'ten 5,5 yıl hapis

        KIRKLARELİ'ninVize ilçesi Kıyıköy beldesinin eski belediye başkanı Ender Sevinç, 'Rüşvet' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:30
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        Eski Kıyıköy Belediye Başkanına 'Rüşvet'ten 5,5 yıl hapis
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        KIRKLARELİ'ninVize ilçesi Kıyıköy beldesinin eski belediye başkanı Ender Sevinç, 'Rüşvet' suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Vize'nin Kıyıköy Beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç, 2021 Aralık'ta 'Rüşvet' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan ve 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenen Sevinç, geçen yılın kasım ayındaki duruşmada tahliye edildi. Sevinç ile birlikte toplam 11 kişinin yargılandığı davaya, bugün Kırklareli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuksuz sanıklardan Tolga Ö. ve Hakan Y.'nin hazır bulunduğu duruşmaya, diğer sanıklar katılmadı. Duruşmada son savunmasını yapan sanıklardan esnaf Tolga Ö., banka hesaplarındaki hareketliliğinin ticari faaliyetlerden kaynaklandığını söyledi. Hiç kimseden rüşvet alıp vermediğini, aracılık yapmadığını söyleyen Tolga Ö., beraatini talep etti.

        Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Ender Sevinç'i, 'Rüşvet almak' suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Tolga Ö., 'Rüşvete aracılık etme' suçundan 4 yıl 2 ay, Yunis D. ve Hasan G.'ye, 'Rüşvet vermek' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası alan Ender Sevinç, Tolga Ö., Yunis D. ve Hasan G. hakkında uygulanan adli kontrol hükümlerinin devamına hükmedildi. Sanıklardan İl Genel Meclis Üyesi Cem T.'nin de aralarında olduğu Hakan Y., Barış Y., Mustafa Y., Cavit Ö., Fazlı M. ve Ferhat K. ise beraat etti.

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