Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi yakalandı (2)
ADLİYEYESEVKEDİLDİ
Kırklareli'nin İğneada beldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranırken Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kontrolünde yakalanan tesisin sahibi Bülent Bayrak, soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli'ne gönderildi. Bülent Bayrak, İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.