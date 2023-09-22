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        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi yakalandı (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 20:35 Güncelleme: 22.09.2023 - 20:35
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        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü bungalov evlerin sahibi yakalandı (3)
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        TUTUKLANDI

        Kırklareli'ninİğneadabeldesinde, kuvvetli yağışın ardından meydana gelen selde, 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan 6 kişinin öldüğü olayla ilgili aranırken Edirne'de yakalanan ve soruşturmanın yürütüldüğü Kırklareli´de adliyeye sevk edilen Bülent Bayrak, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldı Sulh Ceza Hakimliği´nde 4 saat süren duruşmanın ardından tutuklandı.

        ÜZERİNDEN 12 BİN DOLAR VE PASAPORT ÇIKTI

        Sabah saatlerinde otomobille Edirne´nin Keşan ilçesi yakınların yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından yakalanan Bayrak´ın üzerinden 12 bin 200 dolar ile bir pasaport bulunduğu ortaya çıktı. Bayrak´ın, Yunanistan´a kaçma hazırlığında olduğu iddia edildi.

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