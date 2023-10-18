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        Kargo şirketine ait görünümlü kamyonda 58 kaçak göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ'ninBulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinde polisin kargo şirketine ait görünümü verilen kamyonda yaptığı aramada Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:05
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        Kargo şirketine ait görünümlü kamyonda 58 kaçak göçmen yakalandı
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        KIRKLARELİ'ninBulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinde polisin kargo şirketine ait görünümü verilen kamyonda yaptığı aramada Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.

        Kırklareli'de İl Emniyet Müdürlüğü düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele etmek için il merkezi ve ilçelerde sabit yol kontrol uygulama noktaları oluşturdu. İl merkezinde 4, ilçelerde 8 olmak üzere oluşturulan uygulama noktalarında özel harekat polisleri de görevlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesine Yeni Mahallesi'nde yaptığı uygulama sırasında kargo şirketine ait görüntüsü verilen kamyonu durdurup, kontrol etti. Kontrollerde kamyonun kasasında Bulgaristan'a kaçak yollarda geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı, araç şoförü A.A. gözaltına alındı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kamyon şoförü A.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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