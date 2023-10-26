Kamyonda 51 kaçak göçmen yakalandı

KIRKLARELİ'dedurdurulankamyonda yapılan aramada, 51 kaçak göçmen ile 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesi kara yolundaki uygulama noktasında kapalı kasa kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Kamyonun kasasında 2 İran, 4, Irak, 37 Afganistan, 8 Pakistan uyruklu olmak üzere 51 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şoför ile kamyona öncülük eden otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı. Göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne götürülürken; şüpheliler ile ilgili soruşturma sürüyor.