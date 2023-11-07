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        Kırklareli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı

        KIRKLARELİ'ninDemirköyilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:50
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        Kırklareli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; 3 ölü, 2 yaralı
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        KIRKLARELİ'ninDemirköyilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Demirköy ilçesi Jandarma Kule mevkisinde meydana geldi. A.Y.'nin kullandığı 39 LU 204 plakalı otomobil ile Vural Cinsar yönetimindeki 07 EBK 30 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Cinsar, Şerafettin Kıray ve Sebahattin Akdere hayatını kaybetti; sürücü A.Y. ile eşi G.Y. yaralandı. Yaralılar, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, cenazeler de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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