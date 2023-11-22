Eğlence mekanında silahlı yaralama şüphelisi kadın tutuklandı

KIRKLARELİ'ninLüleburgaz ilçesinde eğlence mekanında çıkan tartışmada tabancayla Murat Ayata'yı başından vurup ağır yaralayan Özbekistan uyruklu Gülnara Tojibayava (26), tutuklandı.

Olay, önceki gece yarısı Yılmazlar Mahallesi Orhan Özcanlar Sokak'taki eğlence mekanında meydana geldi. Müşteri olarak gelen Murat Ayata ile mekanda çalıştığı belirtilen Gülnara Tojibayava arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında Tojibayava, Murat Ayata'nın belindeki tabancayı alıp ateş açtı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Murat Ayata, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan Tojibayava polis tarafından yakalanırken, mekan sahibi A.S. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tojibayava, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.