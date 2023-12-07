Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        KIRKLARELİ'deotomobille çarpışan minibüsün sürücüsü  Sebahattin Demircan öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'deotomobille çarpışan minibüsün sürücüsü  Sebahattin Demircan öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Ürünlü köyü yakınlarında meydana geldi. Sebahattin G.'nin kullandığı 39 FD 461 plakalı otomobil ile Sebahattin Demircan yönetimindeki 39 ES 272 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde minibüsün sürücüsü Sebahattin Demircan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan sürücü Sebahattin G. ile eşi Nevin G., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile bir arada
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine saldıranların ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        Sağanağa dikkat! Meteoroloji 3 bölge için saat verdi!
        KKM'de fren
        KKM'de fren
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        Çocuk uyuyakaldı, ortalık karıştı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Eşi tansiyon hastası olanlara kötü haber!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Yayın gelirinde sınıfta kaldık!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Arnavutluk Meclisi'nde yine gerginlik!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Bu mezarın babama çok yakıştığı kanısındayım'
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde panelvan ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Kırklareli'nde panelvan ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Kırklareli'nde yoğun sis
        Kırklareli'nde yoğun sis
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
        Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi
        Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Kırklareli'nde yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa