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        Eşini silahla rehin alan şüpheliyi polis etkisiz hale getirdi

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, psikolojik tedavi gören P.B., tartıştığı eşi E.B.'yi evde silahla rehin aldı. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarına karşılık vermeyen P.B., polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 19:30
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        Eşini silahla rehin alan şüpheliyi polis etkisiz hale getirdi
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, psikolojik tedavi gören P.B., tartıştığı eşi E.B.'yi evde silahla rehin aldı. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarına karşılık vermeyen P.B., polisin operasyonuyla etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. 

        Olay, Lüleburgaz'ın Kurtuluş Mahallesi'ndeki Güzelce Apartmanı'nın 3'üncü katında meydana geldi. P.B. ile eşi E.B. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada P.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak eşini öldürdüğünü iddia etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıya gelen polis ekiplerinin eve girmesine izin vermemesi üzerine P.B.'nin eşini silahla rehin aldığı belirlendi. Polis ekipleri, zaman zaman silahla etrafa ateş açan P.B.'yi teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 5 saat süren ikna çabalarına P.B.'nin yanıt vermemesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Ekipler, girdiği evde P.B.'yi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Psikolojik tedavi gördüğü belirtilen şüphelinin eşi E.B., kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

        İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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