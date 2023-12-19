Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Trafikte tartıştığı sürücüyü tabancayla öldürdü; olay anı kamerada

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde İlkay Çetinkaya (43), trafikte tartıştığı sürücü Eşref Ayhan (65) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. İkilinin kavga anları ve Ayhan'ın tabanca ile Çetinkaya'yı vurduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 19:28 Güncelleme: 19.12.2023 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trafikte tartıştığı sürücüyü tabancayla öldürdü; olay anı kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde İlkay Çetinkaya (43), trafikte tartıştığı sürücü Eşref Ayhan (65) tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. İkilinin kavga anları ve Ayhan'ın tabanca ile Çetinkaya'yı vurduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

        Olay, önceki gün Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede bıçak yapım atölyesi bulunan İlkay Çetinkaya, otomobili seyir halindeyken ters yönden gelen ve müteahhitlik yapan Eşref Ayhan'ın otomobili ile karşılaşın yol verme tartışması yaşandı. Çetinkaya'nın Ayhan'ı uyarması üzerine ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, tekme ve yumrukla kavga eden ikiliden Ayhan, aldığı yumruk darbeleriyle yere düştü. Çevrede bulunanların araya girerek uzaklaştırdığı Çetinkaya, otomobilin yanına gitti. Yerden kalkan Ayhan ise otomobilinde bulunan tabancayı alarak Çetinkaya'nın üzerine gidince ikili arasında yine kavga çıktı. Yere düşen ikiliden Ayhan, elindeki tabancayı art arda ateşledi. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Çetinkaya, kanlar içinde yere yığılırken, Ayhan, tabancasını aracına bırakıp, fırının önüne gidip oturdu. 

        Çevrede bulunanlar panik yaşarken, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Polis tarafından gözaltına alınan Eşref Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. İfadesinde uzun yıllar müteahhitlik yaptığı için taşıma ruhsatlı tabancası bulunduğunu söyleyen Ayhan, olay günü otomobili ile fırına ekmek almaya gittiğini belirtti. Fırına giderken, karşısında bir otomobilin durduğunu ve yol vermemesi üzerine araçtan inip, yanına gittiğini anlatan Ayhan, "Bana, 'babam yaşında adamsın, ağzını burnunu kırarım senin, burası ters yön' dedi. Ben de ne yapmak istiyorsun, neyi dövüyorsun dedim. Telefonla bir yerleri arayıp, birileriyle beni tahrik edici konuşmalar yaptı. Bende aracımdan telefonumu alıp geldim. Elimde telefon varken bana saldırdı. Yumruk ve tekme ile beni darbetti. Aldığım darbelerle ameliyat ile gözüme takılan mercek vardı. Özellikle sol gözüm hiç görmemeye başladı. Beni darbetmeye devam edince, bayılacak gibi oldum. Üzerimden kalktı, bende yine darbetmesin diye aracımın torpidosunda bulunan tabancamı aldım. Üzerime tekrar yürüyünce ayağına doğru ateş ettim. Bana saldırmaya ve vurmaya devam etti, üzerime çıktı, darbetmeye devam etti. Bu sırada silahım ateş aldı. Kendisini vurmak gibi bir amacım yoktu. Öldürme düşüncem olsaydı, göğsünden ve kafasından vurabilirdim. Kendisini vurmak amacıyla hareket etmedim. Yaşım gereği, fiziken kendisine karşı koymam, mücadele etmem mümkün değildi. Kendimi korumak amacıyla hareket ettim, pişmanım" dedi.

        'ÖNÜNE GELENE SİLAH TAŞIMA RUHSATI VERİLMESİNİN SONUÇLARI BUNLAR'

        Olayda hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası İlkay Çetinkaya, ilçede toprağa verildi. Çetinkaya'nın avukatı Bekir Fahrettin Kandaz, müvekkilinin çevresinde çok sevilen bir insan olduğunu belirterek, "Olay anı görüntü kayıtlarında görüldüğü üzere saldırgan arabasından inip, arabasından hiç çıkmayan müvekkilime karşı saldırıda bulunmuş. Uzun süren tahriklere bile karşılık vermemiş ve kendini savunan müvekkilime akabinde 5 el ateş etmiş, 4'ü isabet ederek vefat etmiştir. Akabinde hiç bir şey olmamış gibi olay yerindeki fırının önünde bir süre oturduktan sonra yürüyerek evine gitmiştir. Adliyedeki hal ve tavırları ise olaydan hiç pişmanlık duyar gibi değildi. Gülerek, sohbet ettiğini gördük. Saldırganın taşıma ruhsatlı silahı nasıl aldığı ise tam bir muammadır. Önüne gelene silah taşıma ruhsatı verilmesinin bize yansıyan sonuçları bunlar. En ağır cezayı alması ve adaletin yerini bulması için davamızın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        MİT, DEAŞ'ın sözde Şam sorumlusunu yakaladı
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Moody's'den Türkiye kredi notu raporu
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında
        Kırklareli'nde bir kişinin öldüğü "yol verme" kavgası güvenlik kamerasında
        İdaresindeki otobüste kaçak oto yedek parçası bulunan şoförün 5 yıla kadar...
        İdaresindeki otobüste kaçak oto yedek parçası bulunan şoförün 5 yıla kadar...
        Kırklareli'nde dezavantajlı gençlere yönelik futbol kursu açıldı
        Kırklareli'nde dezavantajlı gençlere yönelik futbol kursu açıldı
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde "koruyucu aile eğitimi" gerçekleştirildi
        Kırklareli'nde taş ocağında mahsur kalan köpeği AFAD görevlileri kurtarıldı
        Kırklareli'nde taş ocağında mahsur kalan köpeği AFAD görevlileri kurtarıldı
        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri
        Kırklareli Valisi Ekici'den köy ziyaretleri