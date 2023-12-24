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        Kırklareli'de hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi öldü

        KIRKLARELİ'de yolun karşısına geçmek isteyen Üzeyir Altun ile Serdar Ayaz, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 16:59 Güncelleme: 24.12.2023 - 16:59
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        Kırklareli'de hafif ticari aracın çarptığı 2 kişi öldü
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        KIRKLARELİ'de yolun karşısına geçmek isteyen Üzeyir Altun ile Serdar Ayaz, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, öğleden sonra Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Üzeyir Altun ile Serdar Ayaz'a, A.D.'nin kullandığı 44 ACT 791 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç şarampole devrildi. İhbar üzerine bölge sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altun ile Ayaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cansız bedenleri Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın gözaltına aldığı sürücü A.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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