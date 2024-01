Bin yıllık Balkan geleneği 'Koleda', Kırklareli'de renkli görüntüler oluşturdu

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde, kötü ruhların kovulduğu düşünülen Balkan geleneği 'Koleda', festival havasında kutlandı. Bin yıllık geçmişe sahip olduğuna inanılan etkinlikte beyaz çarşaflar giyip yüzlerini boyayanlar, evlerin camlarına vurarak mahalleliyi korkuttu.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra Beldesi'nde 6 yıldan bu yana kutlanan ve geleneksel hale gelen Balkan geleneği olan 'Koleda', bu yıl da renkli görüntülerle sahne oldu. Trakya'nın çeşitli bölgelerinde farklı isimlerle, kış aylarının en soğuk günlerinde kutlanan gelenek için Büyükmandıra'da çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Büyükmandıra Beldesi'nce düzenlenen geceye katılan vatandaşlar yüzlerini boyayıp, beyaz çarşaf giydi. Kutlamalar öncesi evlerinde toplanan halk, yüzlerce yıldır olduğu gibi korku hikayeleri anlattı. Korku hikayelerinin anlatılmasın ardından kabak tatlısı pişiren belde halkı, ellerinde meşalelerle evlerin camlarını çalarak içeridekileri korkuttu. İnanca göre; evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyenler ise korkuyor.

'KIŞIN KASVETLİ RUHUNDAN KURTULUYORUZ'

Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, etkinlikte vatandaşlarla birlikte eğlenip kötü ruhlardan arınıldığına inandıklarını belirtti. Çölgeçen, "Bu gecede, kışın en soğuk zamanlarında makaslarımızı iple bağlayıp, kilimin altına atıp evcil hayvanlarımızın yırtıcı hayvanlardan korunduğuna inanıyoruz. Fırınlarımıza, kuzinelerimize tabaklarımızı atıp, kokusuyla kötü ve karamsar olayların olmayacağına inanıyoruz. Koleda'mız yaklaşık 1000 yıllık bir gelenek ve beldemizde 6 yıldır kutluyoruz. Trakya'dan katılım yüksek oluyor, vatandaşlarımızla beraber eğlenip kışın kasvetli ruhundan arınıyoruz. Kadınlarımıza da çok teşekkür ediyoruz, 2 aydan beri uğraşla bu etkinliğe hazırlandılar, onlara da çok teşekkür ediyorum. Her şeye bir kadın elinin değmesi olayı daha güzel hale getiriyor, onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ÇOK EĞLENECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM'

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Ali Arda Akay (13), "İnsanları korkutacağım, 1000 yıllık bir gelenek olduğunu biliyorum. Çok eğleneceğimi düşünüyorum. Arkadaşlarımızla beraber katılıyoruz. Makyajımı da ben seçtim, özel yaptırdım. İnsanların camlarını çalıp, kendimi gösterip kaçacağım" diye konuştu.

'HER SENE COŞKUYLA KUTLANIYOR'

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden gelen Agah Temurlenk de Koleda'yı her sene coşkuyla kutladıklarını söyledi. Temurlenk, "Koleda, yıllardır süre gelen bir gelenek. Her sene yapıldığı için coşkuyla kutlanıyor. Bölgede tüm Trakyalıları toplayan bir etkinlik. Biz de her sene katılıyoruz. Bir konser etkinliği olacak, daha sonra çeşitli gösteriler ve eğlenceler olacak. İnsanların pencerelerine vuruyoruz, korkutuyoruz. Böyle bir gece" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARI KORKUTUP EĞLENECEĞİZ'

Demir Kösegil de gece boyunca kötü ruhları kovacaklarını belirtti. Kösegil, "Lüleburgaz'dan geliyorum. Kötü ruhları kovmak için yapılıyor diye biliyorum. Eğleneceğimizi düşünüyorum. İnsanları korkutacağız ve eğleneceğiz" dedi.