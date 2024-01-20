Lüleburgaz'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Lüleburgaz E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. Bekir Hamza Adalmış'ın (23) kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek, geçtiği karşı şeritte Hüseyin Yolbakan'ın kullandığı 59 ZY 929 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışmada otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Hamza Adalmış ile hafif ticari araçtaki Hatice Yolbakan'ın (57) öldüğü belirlendi. Yaralanan Hüseyin Yolbakan ise Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.