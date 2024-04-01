Kırklareli'de MHP'li Bulut başkan seçildi; ilçelerden 4'ünü AK Parti, 2'sini CHP, 1'ini MHP kazandı
KIRKLARELİ'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Derya Bulut, belediye başkanı seçildi.
KIRKLARELİ'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Derya Bulut, belediye başkanı seçildi. İlçelerin 4'ünde AK Parti, 2'sinde CHP, 1'inde ise MHP kazandı.
Kırklareli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Derya Bulut, belediye başkanı seçildi. Kırklareli ilçelerinde ise Demirköy'de AK Parti'li Recep Gün, Pınarhisar'da AK Parti'li İhsan Altay, Babaeski'de AK Parti'li Fırat Yayla, Pehlivanköy'de AK Parti'li Gündüz Hoşgör, Vize'de CHP'li Ercan Özalp, Lüleburgaz'da CHP'li Murat Gerenli, Kofçaz'da MHP'li Levent Şenol belediye başkanlığını kazandı.
DERYA BULUT KİMDİR?
Derya Bulut, 1981 yılında Kırklareli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kırklareli'de tamamladıktan sonra 1999 yılında Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 2003 yılında mezun olduktan sonra Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2004'te dershanede öğretmenlik görevi gerçekleştiren Bulut, 2014 yılında partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nden belediye başkan adayı oldu. 2015 yılına kadar MHP Kırklareli İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmesinin ardından Kırklareli'nden milletvekili adayı oldu. Bulut evli ve 1 çocuk babası.
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