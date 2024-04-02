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        CHP adayı Kesimoğlu, Kırklareli'de seçim sonuçlarına itiraz etti

        KIRKLARELİ'deCHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, oyların tekrar sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:38 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:40
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        CHP adayı Kesimoğlu, Kırklareli'de seçim sonuçlarına itiraz etti
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        KIRKLARELİ'deCHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, oyların tekrar sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduklarını açıkladı.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, MHP'nin Kırklareli Adayı Derya Bulut, belediye başkanı seçildi. MHP'li Bulut 21 bin 173 oy alırken, CHP'li Mehmet Siyam Kesimoğlu'na 20 bin 770 oy verildi. Seçimi 403 oy farkla kaybeden CHP'li Kesimoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. X hesabından Kesimoğlu, "Kırklareli halkının iradesinin hiçbir şaibe altında kalmadan belli olması için bugün saat 14.15 itibariyle itiraz dilekçemizi İlçe Seçim Kurulu'na sunduk. Aynı Ekrem Başkanımızın söylediği gibi, ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Talebimiz 2019'daki gibi tekrar sayım" dedi.

        2019'da bağımsız aday olarak seçime giren Mehmet Siyam Kesimoğlu ile yine MHP'nin adayı Derya Bulut yarıştı. Kesimoğlu 17 bin 32 oy, Bulut 16 bin 920 oy aldı. Bulut'un itirazı üzerine oyların yeniden sayılmasının ardından Kesimoğlu, seçimi 112 oy farkla kazandı.

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