Kırklareli'de 75 tarihi obje ele geçirildi

KIRKLARELİ'de jandarma ekiplerinin bir evde yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıyan 75 obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser bulunduğunu belirlediği bir şüphelinin il merkezi ve Kofçaz ilçesindeki evlerinde arama yaptı. Aramada, Roma dönemine ait 2 altın sikke, Roma ve Bizans dönemlerine ait 66 gümüş sikke, 7 obje olmak üzere 75 tarihi eser ile 2 dedektör, 2 alan tarama çubuğu, ruhsatsız av tüfeği ve 1 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.