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        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Hayati Okumuş (50), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 20.05.2024 - 15:55
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        Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, hayatını kaybetti
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Hayati Okumuş (50), yaşamını yitirdi.

        Kaza, Edirne Caddesi üzerinde meydana geldi. Medikent Hastanesi yönünden Taşköprü istikametine giden Hayati Okumuş yönetimindeki 39 ACJ 261 plakalı motosiklet, kent ormanı sapağında, karşı yönden gelen A.Ö.'nün kullandığı 39 LZ 176 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Okumuş, yol kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Okumuş'u, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Okumuş, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası araç sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı.

        Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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