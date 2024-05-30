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        Asansör sistemi kurup, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye gözaltı

        KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde asansör sistemi kurdukları evde 20 metre derinlikte çukur açarak kaçak define arayan 4 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:48 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:50
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        Asansör sistemi kurup, kaçak kazı yapan 4 şüpheliye gözaltı
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        KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesinde asansör sistemi kurdukları evde 20 metre derinlikte çukur açarak kaçak define arayan 4 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Demirköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Balaban köyünde S.Y.'nin define aramak için evinde kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan baskında 20 metre derinliğinde çukur, buraya kurulan asansör sistemi ile karşılaşıldı. Evde kazı yapan S.Y., T.T., E.D., İ.P., suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada tarihi dönemlere ait 43 el yazması kitap, asansör sistemi, metal arama ve el dedektörü, ip merdiven, gaz maskesi, el feneri, hilti, 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, 'İzinsiz olarak define araştırması yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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