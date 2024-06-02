Büyükkarıştıran'da seçmenler, sandık başına gitti; CHP'nin adayı kazandı (2)
CHP'NİNADAYI ÇAMLICA KAZANDIKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde YSK'nın seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı.
CHP'NİNADAYI ÇAMLICA KAZANDI
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde YSK’nın seçimlerin yenilenmesi kararı sonrası bugün yapılan seçimlerde belediye başkanlığını CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca kazandı. Büyükkarıştıran'da 4 bin 950 seçmenden 4 bin 537 kişi sandık başına giderek oy kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 101 oy alırken, 2 bin 286 oy alan CHP'li Ertuğrul Çamlıca, Büyükkarıştıran Belediye Başkanlığını kazandı.
Partililere teşekkür konuşması yapan Çamlıca, 2 ay gibi kısa bir sürede çok çalıştıklarını belirterek, "Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra ayrımcılık yok. Tüm vatandaşlarımızın belediye başkanıyım" dedi.
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