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        Lüleburgaz'da zincirleme kaza: 19 yaralı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde işçi servislerinin de olduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:15
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        Lüleburgaz'da zincirleme kaza: 19 yaralı
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde işçi servislerinin de olduğu 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Lüleburgaz D-100 kara yolunda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü, minibüs ve otobüsün de aralarında olduğu 9 aracın karıştığı kazada 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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