Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü tarlaya yazdıkları yazıyla kutladılar

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, dizi oyuncusu Melikşah Özen ile tarlaya at ve kara saban kullanarak 'Can Azerbaycan Milli Kurtuluş Günün Kutlu Olsun' yazarak, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı.

Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, dizi oyuncusu Melikşah Özen ile Azerbaycan'ın milli gününü kutlamak için çalışma başlattı. At ve kara saban kullanan Tunçkol ile Özen, 8 saat süren çalışmayla tarlaya, 'Can Azerbaycan Milli Kurtuluş Günün Kutlu Olsun" yazısını yazdı. Bu çalışmayı Azerbaycan'a olan sevgilerini göstermek için yaptıklarını belirten Tunçkol, Melikşah Özen ile gerçekleştirdikleri çalışmayı dron videoları ve çeşitli fotoğraflarla kayıt altına alındıklarını kaydetti.