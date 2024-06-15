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        Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü tarlaya yazdıkları yazıyla kutladılar

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, dizi oyuncusu Melikşah Özen ile tarlaya at ve kara saban kullanarak 'Can Azerbaycan Milli Kurtuluş Günün Kutlu Olsun' yazarak, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:25
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        Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü tarlaya yazdıkları yazıyla kutladılar
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, dizi oyuncusu Melikşah Özen ile tarlaya at ve kara saban kullanarak 'Can Azerbaycan Milli Kurtuluş Günün Kutlu Olsun' yazarak, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü’nü kutladı.

        Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol, dizi oyuncusu Melikşah Özen ile Azerbaycan'ın milli gününü kutlamak için çalışma başlattı. At ve kara saban kullanan Tunçkol ile Özen, 8 saat süren çalışmayla tarlaya, 'Can Azerbaycan Milli Kurtuluş Günün Kutlu Olsun" yazısını yazdı. Bu çalışmayı Azerbaycan'a olan sevgilerini göstermek için yaptıklarını belirten Tunçkol, Melikşah Özen ile gerçekleştirdikleri çalışmayı dron videoları ve çeşitli fotoğraflarla kayıt altına alındıklarını kaydetti.

        Tunçkol ile Özen, 8 ay önce Karabağ Zaferi'nin kısa filmini çektiklerini ve bu filmi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslim etmek istediklerini ifade etti. Tunçkol, Azerbaycan'a olan sevgi ve desteklerini bu şekilde göstermeye devam edeceklerini belirtti.

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