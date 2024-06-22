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        Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı

        KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 22.06.2024 - 15:45
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        Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı
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        KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

        Vize Kaymakamlığı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız; olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bu hafta sonu (22-23 Haziran 2024) Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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