Kırklareli Vize'de denize girmek yasaklandı

Vize Kaymakamlığı, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız; olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle bu hafta sonu (22-23 Haziran 2024) Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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