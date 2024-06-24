Polisten kaçan otomobilde 9 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, Mahya Baba Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsünün ihtara uymayıp, kaçtığı otomobil, takip sonucu durduruldu. Otomobilde 1'i sürücü 5 Suriye ve 4 Irak uyruklu kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. İncelemede Suriye uyruklu göçmenlerden birinin 'yabancı terör savaşçısı' tanımlı olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.